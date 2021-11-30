2021/11/30 | 16:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلن أمين بغداد، علاء معن، اليوم الثلاثاء، إنجاز وتطوير واكساء محلتين بجانب الكرخ ضمن مشروع نهضة بغداد.وقال معن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم انجاز اعمال تطوير واكساء محلتي 643 بحي العدل و657 بحي الغزالية ضمن خطة العام الحالي التي تضم مناطق ومحلات وشوارع عديدة".وأضاف، أن "هناك عملا مستمرا في قرابة (35) مشروعاً للاكساء والتطوير تشمل عدة محلات سكنية ضمن خطة العام الحالي بجانبي الكرخ والرصافة من العاصمة في مناطق الطوبجي والعامرية وحي العامل والفضيلية وغيرها".وتابع أن "هناك مؤشرات ايجابية ضمن مشروع تأهيل زقاق المتنبي وساحة الوثبة وشارع الفلاح وهناك عمل مهم لمعالجة خطوط الصرف الصحي بمدينة الصدر ضمن قطاعي (31 و38) وجملة من المشاريع التي ستنعكس ايجاباً على حياة المواطن البغدادي".ووجه أمين بغداد، بمحاسبة الدوائر البلدية التي لا تواكب اعمال التطوير الجارية ضمن مناطقها عبر الارتقاء بجهودها الخدمية المقدمة للمواطنين التي تشمل معالجة النفايات وازالة التجاوزات واصلاح التخسفات استعداداً لموسم الامطار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمين بغداد يعلن إنجاز وتطوير واكساء محلتين بجانب الكرخ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمين بغداد يعلن إنجاز وتطوير واكساء محلتين بجانب الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).