2021/11/30 | 16:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة ميسان.فيما يلي اسماء النواب: الدائرة الاولى 2 مقعد علي كامل داخل غصون حميد الفرطوسي الدائرة الثانية- […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة ميسان المركز الخبري الوطني.

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