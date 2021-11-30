2021/11/30 | 16:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة أربيل.فيما يلي اسماء النواب: الدائرة الأولى- 4 مقاعد نهرو قادر سعيد سيبان عزيز حدو خدر محمد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة اربيل المركز الخبري الوطني.

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