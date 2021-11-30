2021/11/30 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسماء النواب الفائزين في انتخابات تشرين عن محافظة أربيل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسماء النواب الفائزين في انتخابات تشرين عن محافظة أربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسماء النواب الفائزين في انتخابات تشرين عن محافظة أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).