عاجل.. مفوضية الانتخابات: الطعون أحدثت 5 تغييرات

2021/11/30 | 16:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان الطعون في نتائج الانتخابات أحدثت

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مفوضية الانتخابات: الطعون أحدثت 5 تغييرات أولاً على النور نيوز.

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