2021/11/30 | 16:54 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، الاربعاء، حدوث 5 تغييرات في نتائج الانتخابات البرلمانية بسبب الطعون.

وكشفت المفوضية خلال المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج النهائية للانتخابات، ان عدد الناخبين الكلي كان أكثر من 22 مليون ناخب، وقد احدثت الطعون 5 تغييرات بمقاعد بغداد ونينوى وأربيل وكركوك والبصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد اكمال العد والفرز اليدوي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية بعد اكمال العد والفرز اليدوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).