2021/11/30 | 17:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة ذي قار.فيما يلي اسماء النواب: الدائرة الاولى 3 مقاعد علاء كاظم جبار أمير عبد الرسول العتابي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة ذي قار المركز الخبري الوطني.

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