التجارة تعلن إطلاق تجهيز الحصة العاشرة من مادة الطحين

2021/11/30 | 17:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الثلاثاء، إطلاق تجهيز الحصة العاشرة من مادة الطحين.وذكر بيان للوزارة، أن “الشركة العامة لتصنيع الحبوب وجهت فروعها بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة”.وأضاف البيان، أن “إعماما صدر من الشركة يتضمن جدولا بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية”.وأشار إلى أن “التنسيق جار بين شركتي التصنيع وتجارة الحبوب لاطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بانتاج الحصة العاشرة من الطحين الموزع وفق نظام البطاقة التموينية”.وبين أن “الوزارة دعت الوكلاء الى مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات لتسلم قوائم التجهيز، مع توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الانتاج قبل تسلم الحصة المقررة لتلافي أي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والابلاغ عن الحالات السلبية”.وتابع أن “شركة تصنيع الحبوب شددت على الالتزام التام بالشروط الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتنسيق عملية مراجعة الوكلاء للحيلولة دون حدوث تجمعات، خلال عملية القطع وتوجيه مراكز القطع بالتعاون في تطبيق الاجراءات الوقائية، لتسهيل عملية مراجعة الوكلاء”.ودعت الوزارة “المواطنين لتسلم حصصهم من الطحين وعدم السماح لما يقوم به بعض الوكلاء بالترويج لحث المواطنين على بيع حصصهم والتأكد من سلامة الكميات المجهزة والابلاغ عن المخالفات، إن وجدت من خلال الاتصال بقسم الرقابة او فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات أو عبر الموقع الرسمي للوزارة (الفيس بوك) والخطوط الساخنة المعلنة للوزارة والشركة أو عبر الدخول لرابط خدمة راقبني، لغرض اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين”.

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