سيبويه: الشاب الفارسي الذي أصبح إماما للنحويين العرب - أحمد صبحى منصور

2021/11/30 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور إذا قيل "سيبويه" تبادر للذهن علم النحو، فقد ارتبط اسم سيبويه بالنحو ، رغم أن ذلك الاسم فارسي لا صلة له باللغة العربية ..



وليس ذلك الشيء الغريب الوحيد في علاقة سيبويه الفارسي بإمامة النحويين العرب ولكن الغريب أيضا أن تكون لسيبويه هذه المنزلة وهو الذي مات شابا في بداية الثلاثينات من عمره.



ومع عمره القصير فلا يزال إماما لشيوخ كبار نهلوا من علمه ومن كتابه المشهور .



والأغرب من هذا أن تكون العربية ثقيلة ......





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