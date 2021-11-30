فاز الفيلم الياباني -تخيُل بالصدفة- بالمنطاد الذهبي في مهرجان القارات الثلاث - سمير حنا خمورو

2021/11/30 | 17:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو اختتم مهرجان القارات الثلاث السينمائي في دورته 43 يوم الأحد 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 في قاعة ستيريولكس Stéréolux بمدينة نانت في فرنسا منطقة والذي استمر لمدة 10، بعرض فيلم وثائقي اليوم الطويل (انتاج 1969/ مدته 40 دقيقة) لمحمد أبازي ودونا وولف، عن المهمشين وخاصة النساء اللواتي يأتين من الريف للعمل بأجرة يومية والكثير منهن يتم استغلالهم جنسياً.شاركت 8 افلام حديثة في المسابقة الدولية : فيلم م ......





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