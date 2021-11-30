2021/11/30 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، اليوم الثلاثاء، اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة النجف.فيما يلي اسماء النواب: الدائرة الاولى – 5 مقاعد محمد عبد الامين عنوز حسن عبد فياض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسماء النواب الفائزين في الانتخابات البرلمانية عن محافظة النجف المركز الخبري الوطني.

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