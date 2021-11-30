النيابة السعودية تأمر بالقبض على متهمين بالاعتداء على وافدين ووافدات بمكتب للاستقدام

2021/11/30 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمرت النيابة العامة السعودية بالقبض على متهمين بالاعتداء على مجموعة من الوافدين والوافدات داخل مكتب للاستقدام بمحافظة حفر الباطن.

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