أسماء النواب الفائزين عن محافظة ديالى

2021/11/30 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من تشرين الاول الماضي.

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واستعرضت المفوضية خلال مؤتمر صحفي، تابعه "ناس" (30 تشرين الثاني 2021)، النتائج النهائية لمحافظة ديالى، وكانت كالتالي:

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