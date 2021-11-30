الحل الأخير..

2021/11/30 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى بعض الخبراء أن الخطوة الأخيرة التي اتخذتها النمسا مؤخرا بفرض إلزامية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لتصبح أول أوروبية تقدم على هذا الأمر، قد يسهم كثيرا في مكافحة موجات التفشي الجديدة للوباء ولاسيما بعد ظهور متحور أوميكرون المثير للقلق.

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