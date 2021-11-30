2021/11/30 | 17:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المفوضية: الفتح 17 مقعداً وإشراقة كانون 6 وحركة امتداد 9 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 17:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الفتح 17 مقعداً وإشراقة كانون 6 وحركة امتداد 9) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الفتح 17 مقعداً وإشراقة كانون 6 وحركة امتداد 9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).