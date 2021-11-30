2021/11/30 | 17:22 - المصدر: وكالة النبأ
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المفوضية: الفتح 17 مقعداً وإشراقة كانون 6 وحركة امتداد 9 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 17:22.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الفتح 17 مقعداً وإشراقة كانون 6 وحركة امتداد 9) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية: الفتح 17 مقعداً وإشراقة كانون 6 وحركة امتداد 9) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية: الفتح 17 مقعداً وإشراقة كانون 6 وحركة امتداد 9) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).