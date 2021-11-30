الخزعلي يعلق على نتائج التحقيق بمحاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/30 | 17:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علق الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، على نتائج التحقيق بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الخزعلي في تغريدة له تابعتها (بغداد اليوم) ان "الشعب العراقي ليس بحاجة إلى مزيد من شد الأعصاب والقلق، في وقت يواجه الكثير من التحديات".

ودعا "الحكومة ان تكون أكثر جدية في التعامل مع ذكاء ونباهة الشعب العراقي".

وأضاف ان "بيان الحكومة بخصوص عملية اغتيال رئيس الوزراء هو مضيعة للوقت وتلاعب بمشاعر الشعب، ويستحق العطف أكثر من الاهتمام".

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