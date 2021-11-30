المالكي والنجيفي يناقشان تداعيات ازمة نتائج الانتخابات البرلمانية

2021/11/30 | 17:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ستقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمكتبه، اليوم الثلاثاء، رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون في بيان، انه “جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في البلاد ، كما تم مناقشة تداعيات ازمة نتائج الانتخابات البرلمانية “.

واضاف ان “المالكي اكد على ضرورة معالجة تداعيات ازمة نتائج الانتخابات وفق الاطر القانونية وانصاف المعترضين لكي يتم الانتقال الى المرحلة الثانية نحو تشكيل حكومة قوية قادرة على تلبية متطلبات الشعب العراقي بالخدمات وفرص العمل”.

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