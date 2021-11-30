“خطر شديد” يؤجل مهمة لناسا في الفضاء

2021/11/30 | 17:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أرجأت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إلى أجل غير مسمى عملية سير في الفضاء كانت مقررة الثلاثاء، لتغيير جهاز استشعار تالف، مشيرة إلى تلقيها “إخطارا بوجود حطام”.وكان من المقرر أن يسير رائدا فضاء أمريكيان خارج محطة الفضاء الساعة 7:10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (12.10 بتوقيت جرينتش) لبدء الرحلة في مواجهة ما وصفه […]

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