2021/11/30 | 17:45 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jXehELg2Q80

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزيرالنفط: الصندوق السيادي للطاقة ضمان لحقوق الأجيال القادمة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزيرالنفط: الصندوق السيادي للطاقة ضمان لحقوق الأجيال القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).