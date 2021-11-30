2021/11/30 | 17:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قامت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، بشطب حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك” من قائمتها للمنظمات الإرهابية.وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: “ستلغي وزارة الخارجية تصنيف “فارك” منظمة أجنبية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد 44 عاما..



منظمة مسلحة تغادر قائمة الإرهاب الأمريكية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 44 عاما.. منظمة مسلحة تغادر قائمة الإرهاب الأمريكية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد 44 عاما.. منظمة مسلحة تغادر قائمة الإرهاب الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).