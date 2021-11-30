الرئيس برهم صالح وفائق زيدان: يجب استمرار الحوارات لتشكيل حكومة فاعلة

2021/11/30 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

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أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية

مع الاخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد.

كما اكد الجانبان أهمية استمرار الحوارات لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا.

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