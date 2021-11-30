منتخب لبنان للشباب يصل بغداد لملاقاة منتخبنا في نهائي البطولة الآسيوية

2021/11/30 | 17:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلَ أيضاً وفد اللجنة المنظمة لإتحاد غرب آسيا وطاقم التحكيم الأردني.

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