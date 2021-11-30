منتخبنا الوطني يتعادل إيجابياً بهدف أمام نظيره العُماني في كأس العرب

2021/11/30 | 18:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة المنتخب الوطني العراقي مع عمان في افتتاح مبارياتهما في بطولة كأس العرب.

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