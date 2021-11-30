سوريا تعلن ضبط

2021/11/30 | 18:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات السورية، الثلاثاء، ضبط نحو 525 كيلو غراما من الحبوب المخدرة "الكبتاغون" ضمن شحنة معكرونة كانت معدة للتصدير إلى السعودية.

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