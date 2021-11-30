2021/11/30 | 18:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع، الثلاثاء، لتفريق آلاف المتظاهرين الذين يطالبون بتسليم الحكم لسلطة مدنية، حسب ما قال شهود عيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظاهرات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.. والأمن يطلق الغاز المسيل للدموع) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظاهرات قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.. والأمن يطلق الغاز المسيل للدموع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).