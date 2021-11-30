في الحاجة إلى طوبى عالمية جديدة - ياسين الحاج صالح

2021/11/30 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح تواتر في الغرب في سبعينات القرن العشرين وثمانيناته نقد اليوتوبيا (الطوبى)، بالتوازي مع تخثر الوعد الاشتراكي على نحو ما تجسد في الاتحاد السوفييتي و"المنظومة الاشتراكية" في حينه.



كان ضرب من نزع السحر عن "الاشتراكية الواقعية" قد أخذ يجري منذ المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي الذي كشف فيه خروتشوف جرائم الستالينية من مجاعات ومعسكرات اعتقال وسخرة وحملات تطهير قضت على ملايين، منهم معظم الرعيل البلش ......





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