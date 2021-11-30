بماذا يهددنا العميل الإيراني قيس الخزعلي - احمد موكرياني

2021/11/30 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#احمد_موكرياني ان الكارثة الحقيقية في أُناس يظنون انهم كبار وأقوياء ويستخفون بقوة خصومهم واعدائهم او المناهضين لهم، ويتناسون الحقيقة المثبتة تاريخيا بأن الكوارث الأمم نتجت من تقدير الخاطئ لحكامها لقوة الخصم وظنوا بأن اتباعهم سيفدونهم بحياتهم.ان انقلاب الجيش والشعب على صدام حسين في 1991 و 2003 بعد ان كانوا يهتفون له "بالروح بالدم نفديك يا صدام"، مازال حاضراً في اذهاننا وليس منا ببعيد.وفي العراق حث ......





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