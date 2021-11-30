بشق الانفس.. العراق يتعادل مع عمان في افتتاح بطولة كأس العرب (صور)

2021/11/30 | 18:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنص المنتخب الوطني العراقي لكرة

القدم، اليوم الثلاثاء، تعادلاً "بشق

الانفس" من نظيره العماني في افتتاح

بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وجاء هدف عمان في الدقيقة 80 من عمر

اللقاء عن طريق صلاح اليحيائ

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