2021/11/30 | 18:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وجهت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، بإعطاء جرعة إضافية (ثالثة) من لقاح كورونا "كوفيد-19".وجاء قرار الوزارة؛ بحسب بيان لها؛ بسبب تطورات الوضع الوبائي العالمي الخاص بجائحة كوفيد–19 ولغرض زيادة مناعة المستفيدين من اللقاحات والوصول إلى …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العراقية توجه بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وتحدد الفئات المشمولة) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العراقية توجه بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وتحدد الفئات المشمولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).