2021/11/30 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

انتهت مباراة منتخبنا الوطني العراقي و نظيره العماني بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشوط الأول انتهى سلبيا و أداء جيد لأسود الرافدين فيها ارتطمت كراتهم ثلاث مرات بالعارضة.

الشوط الثاني شهد تراجع كبير للمنتخب العراقي و سيطر المنتخب العماني على كل مجريات المباراة و مما زاد الطين بله طرد ياسر قاسم بالدقيقة 70 و بعد الطرد تحصلت عمان على ركلة جزاء من خطأ جسيم للمدافع حسن رائد ليسجل علي اليحيائي هدف التقدم بالدقيقة 80 و من خلال إعادة الفار حصل منتخبنا على ركلة جزاء بالدقيقة 94 و شهد الدقائق الأخيرة نهاية دراماتيكية عندما رد حارس مرمى عمان ركلة جزاء ايمن حسين و أعاد الحكم الهندوراسي ركلة الجزاء ليسجل حسن عبد الكريم قوقية هدف التعديل بالدقيقة 97

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره العُماني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخبنا الوطني يتعادل مع نظيره العُماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).