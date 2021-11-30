مقتل شيخ عشيرة في ميسان

2021/11/30 | 18:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل شيخ عشيرة في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شيخ عشيرة ضمن ناحية السلام في ميسان قتل مساء اليوم بالرصاص".

وأضاف المصدر أن "المعلومات الاولية تشيير الى ان الحادث عشائري".

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