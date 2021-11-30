قرار من الحكومة العراقية بشأن امتحانات الدور الثالث

2021/11/30 | 18:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقى مجلس الوزراء، الثلاثاء، الكرة في ملعب وزارة التربية بشأن إجراء دور ثالث لطلبة الثالث المتوسط من عدمه.

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وقال وزير الاتصالات أركان الشيباني في المؤتمر الصحفي لجلسة مجلس الوزراء (30 تشرين الثاني 2021)، إن "خطوات الحكومة أسهمت بتحسين الأوضاع داخلياً وخارجياً".

وأضاف الشيباني أن الجلسة شهدت "التأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني".

وكشف عن "تخويل هيئة الرأي بوزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط من عدمها".

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