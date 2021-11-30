بعشرة لاعبين.. العراق ينتزع تعادلا ثمينا من عمان

2021/11/30 | 18:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع العراق بعشرة لاعبين تعادلا ثمينا في الوقت القاتل من نظيره العماني (1-1)، الثلاثاء، على استاد الجنوب في الوكرة في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى لمسابقة كأس العرب في كرة القدم في قطر.

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