2021/11/30 | 18:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الاتصالات: التأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 18:27

واع/

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