2021/11/30 | 18:51 - المصدر: بي بي سي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن مدى الحياة لعراقي أدين بجريمة "الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع بي بي سي الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 18:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع بي بي سي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن مدى الحياة لعراقي أدين بجريمة "الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين") نشر أولاً على موقع (بي بي سي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن مدى الحياة لعراقي أدين بجريمة "الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي بي سي).