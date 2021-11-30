آخر فرصة.. التربية توافق على إجراء امتحان

2021/11/30 | 18:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاجل/ وزارة التربية تعلن الموافقة على

اجراء امتحان "الدور الثالث"

اجراء امتحان "الدور الثالث" لطلبة

الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين

للعام الدراسي 2020 – 2021

العام 2020 – 2021 سيكون العام الد

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