مجلس الوزراء يخول التربية بشأن امتحان

2021/11/30 | 18:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتحان "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط.

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