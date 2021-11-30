2021/11/30 | 18:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _JMh7WlYxIQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حازم الاعرجي: الموصل لا تزال منكوبة و هناك تقصير في تعويض ذووي الشهداء و المتضررين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حازم الاعرجي: الموصل لا تزال منكوبة و هناك تقصير في تعويض ذووي الشهداء و المتضررين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).