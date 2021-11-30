2021/11/30 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزارة التربية تعلن الموافقة على اجراء امتحان "الدور الثالث"🔵 اجراء امتحان "الدور الثالث" لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021 🟡العام 2020 – 2021 سيكون العام الدراسي الأخير الذي يتم فيه اجراء امتحان "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تعلن اجراء امتحان "الدور الثالث") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تعلن اجراء امتحان "الدور الثالث") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).