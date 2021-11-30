الحكومة تصدر قرارا يخص الدور الثالث للطلبة

2021/11/30 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تخويل هيئة الرأي بوزارة التربية صلاحية إجراء الدول الثالث لطلبة الثالث متوسط من عدمها.

وقال وزير الاتصالات، اركان شهاب، في المؤتمر الأسبوعي الحكومي، تابعته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء خول هيئة الرأي بوزارة التربية صلاحية إجراء الدول الثالث لطلبة الثالث متوسط من عدمها".

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