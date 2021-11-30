مجلس الوزراء يحسم الجدل بشأن امتحانات الدور الثالث

2021/11/30 | 18:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، موافقة مجلس الوزراء على تخويل هيئة الرأي في الوزارة صلاحية منح اجراء دور ثالث لطلبة الثالث المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "مجلس الوزراء وافق على تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية منح اجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021".

واشارت الوزارة الى ان "العام 2020 – 2021 سيكون هو العام الدراسي الأخير الذي يتم فيه اجراء امتحان الدور الثالث".

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