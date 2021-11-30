سماء العراق على موعد مع منخفضين جويين اولهما يباشر مهامه قريبا

2021/11/30 | 18:58 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير خرائط الطقس، الثلاثاء، إلى تاثر العراق بمنخفضين جويين احدهما يبدأ يوم غد الاربعاء.

وقال التنبئ الجوي حسين الاسدي في ايضاح تابعه NRT عربية، (30 تشرين الثاني 2021)، إن "البلاد على موعد مع نزول منخفضين جويين، الأول يبدأ من يوم غد الاربعاء، وسيكون محدود التأثير، وسيتركز على مناطق الشمال واجزاء من شرق البلاد وسيعمل على خفض درجات الحرارة".

واضاف، "وسيكون هناك حالة جوية أخرى اكثر شمولية من ناحية الأمطار، تبدأ نهاية الأسبوع القادم، وهي جيدة حاليا حسب خرائط الطقس الحالية، ونأمل أن تستمر على قوتها".

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