2021/11/30 | 19:00 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السيد مقتدى الصدر: شكراً لمفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
عاجل | السيد مقتدى الصدر: شكراً لمفوضية الانتخابات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | السيد مقتدى الصدر: شكراً لمفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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