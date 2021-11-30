2021/11/30 | 19:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة التربية توافق على إجراء امتحان “الدور الثالث” لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس أو درسين أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توافق على إجراء امتحان “الدور الثالث” لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس أو درسين) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توافق على إجراء امتحان “الدور الثالث” لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس أو درسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).