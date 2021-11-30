التربية توافق على إجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط

2021/11/30 | 19:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على اجراء امتحان “الدور الثالث” لطلبة الثالث المتوسط.وقالت الوزارة في بيان، إنه “سيتم اجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط المكملين بدرس او درسين للعام الدراسي 2020 – 2021 “.وأضافت ان “العام الدراسي 2020-2021 سيكون الأخير الذي يتم فيه اجراء امتحان الدور الثالث”.

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