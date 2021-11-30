بدء من مرآب خارج منزله.. وصنع أسرع سيارة كهربائية في العالم وهو في الـ33 عامًا من العمر

2021/11/30 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مات ريماك شركته للسيارات الكهربائية الخارقة خارج مرآب منزله في السابعة عشرة من عمره.وهو الآن مكلف بجلب تفكيره الحالم إلى واحدة من أكثر العلامات التجارية الأسطورية في التاريخ.

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