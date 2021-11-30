2021/11/30 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

رحّبت نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2018، الثلاثاء، بالحكم الأول من نوعه الصادر في ألمانيا بحق أحد عناصر "داعش" والذي يحمل الجنسية العراقية، بتهمة ارتكاب إبادة بحق الإيزيديين، معتبرةً أنه "انتصار".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وأكدت نادية مراد وهي إحدى سبايا "داعش" والشخصية الإيزيدية المعروفة عالميًا، في بيان (30 تشرين الثاني 2021)، أن "هذا الحكم هو انتصار للناجين من الإبادة والناجين من العنف الجنسي ومجمل المجتمع الإيزيدي".

وقضت محكمة ألمانية، الثلاثاء، بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم داعش بعد إدانته بتهمة ارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

واعتبر قضاة محكمة فرانكفورت أن طه الجميلي "مذنب بتهم الابادة وجرائم ضد الإنسانية أفضت إلى الوفاة".

وهذه هي المرة الأولى في العالم التي تقضي فيها محكمة أن الفظائع المرتكبة في حق الإيزيديين ترقى إلى مستوى "الإبادة" كما سبق ووصفها محققون من الأمم المتحدة.

وكانت جنيفر فينيش، زوجة طه جميلي السابقة، وهي ألمانية متطرفة قد حكم عليها بالسجن عشر سنوات في أكتوبر الماضي، بعد إدانتها بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق.

وكانت فينيش (30 عاما) تواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، في أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها التنظيم الجهادي بحق الإيزيديين، التي اضطهدها تنظيم داعش الإرهابي..

وفي صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي، بشراء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما، بحسب النيابة.

ووفقا لوثائق المحكمة، فقد "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية.

وتوفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت أم فتاة والتي تدعى نورا على البقاء في خدمة الزوجين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادية مراد تدلي بتعليق بعد قرار قضائي ألماني بإدانة عراقي بإبادة الإيزيديين) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادية مراد تدلي بتعليق بعد قرار قضائي ألماني بإدانة عراقي بإبادة الإيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).