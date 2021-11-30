2021/11/30 | 19:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ثلاثة ملفات على طاولة اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:13

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ثلاثة ملفات على طاولة اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ثلاثة ملفات على طاولة اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).