2021/11/30 | 19:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني علق مدرب المنتخب الوطني بتروفيتش، اليوم الثلاثاء، حول سبب دخوله لارضية الملعب في مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب عمان في بطولة كأس العرب.وقال بتروفيتش في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدرب المنتخب الوطني يعلق حول دخوله للملعب في مباراة اليوم المركز الخبري الوطني.

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