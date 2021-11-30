تطور هام بمحادثات إيران النووية.. دبلوماسي أوروبي كبير يتحدث

2021/11/30 | 19:26 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأنهى اجتماع فيينا انقطاعا طويلا للمحادثات.

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